Нижегородская школьница пожаловалась Мизулиной на сложный экзамен по химии

Школьники рассказали, что на экзамене им попалась новая 33-ая задача, которую ранее они не видели, даже решая пробные варианты. В комментариях к посту Мизулиной многие пользователи написали, что столкнулись с точно такой же проблемой и теперь тревожатся из-за результатов.