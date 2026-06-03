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Нижегородская школьница пожаловалась Мизулиной на сложный экзамен по химии

По словам выпускников, экзамен сильно отличался от пробников.

Источник: Нижегородская правда

Российские выпускники жалуются на неожиданно сложный ЕГЭ по химии. По их словам, экзамен сильно отличался от пробников. Такие сообщения также поступили и от нижегородских школьников, сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Школьники рассказали, что на экзамене им попалась новая 33-ая задача, которую ранее они не видели, даже решая пробные варианты. В комментариях к посту Мизулиной многие пользователи написали, что столкнулись с точно такой же проблемой и теперь тревожатся из-за результатов.

Выпускники попросили Екатерину Мизулину разобраться в этой проблеме.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Михаил Пучков ответил на жалобу мамы школьницы, которую не отпустили в туалет на ОГЭ.

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