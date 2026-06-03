Главой Кировского района Ростова предложили назначить Александра Полтавцева

Александру Полтавцеву 30 лет, он уроженец Ессентуков. Имеет два высших образования. В 2017 году начал работать ведущим юрисконсультом МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Ленинского района Ростова-на-Дону. С 2019 года работал на различных должностях в администрации этого же района. В 2022 году перешел в администрацию Кировского района, с февраля 2025 года занимает пост первого замглавы этого района.