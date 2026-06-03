Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главой Кировского района Ростова предложили назначить Александра Полтавцева

Глава Ростова Александр Скрябин предложил назначить главой администрации Кировского района города Александра Полтавцева. Соответствующий документ опубликован в разделе проектов решений городской думы Ростова.

Глава Ростова Александр Скрябин предложил назначить главой администрации Кировского района города Александра Полтавцева. Соответствующий документ опубликован в разделе проектов решений городской думы Ростова.

Депутаты рассмотрят вопрос о назначении господина Полтавцева 16 июня.

Александру Полтавцеву 30 лет, он уроженец Ессентуков. Имеет два высших образования. В 2017 году начал работать ведущим юрисконсультом МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Ленинского района Ростова-на-Дону. С 2019 года работал на различных должностях в администрации этого же района. В 2022 году перешел в администрацию Кировского района, с февраля 2025 года занимает пост первого замглавы этого района.