Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ландшафтный парк «Каменный город» приглашает добровольцев на субботник

Популярная природная территория Прикамья пострадала от ударов стихии.

Источник: Комсомольская правда

Недавний ураган в Прикамье не оставил без последствий территорию природного парка «Пермский». Сильный ветер ломал стволы и валил деревья целиком. Сотрудники Дирекции ООПТ Пермского края приступили к расчистке пострадавшей от стихии территорий.

Пострадал от урагана известный на всю страну Каменный город в Губахинском округе. Для приведения его в порядок требуется помощь добровольцев. На субботник приглашают крепких, физически выносливых людей. Он пройдет 10 июня с 11:00 до 16:00. Желающим надо обращаться в краевую Дирекцию ООПТ.

«Наша задача — расчистить уникальную территорию от последствий сильного ветровала, упавших деревьев и веток. Весь необходимый инвентарь мы предоставим. Обязательно иметь при себе термос с горячим чаем или кофе и перекус», — сообщили организаторы мероприятия.

Последствия стихии нужно убрать до длинных выходных, когда в Каменный город приедут многочисленные посетители, включая семьи с детьми.