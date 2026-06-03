Ландшафтный парк «Каменный город» приглашает добровольцев на субботник

Пострадал от урагана известный на всю страну Каменный город в Губахинском округе. Для приведения его в порядок требуется помощь добровольцев. На субботник приглашают крепких, физически выносливых людей. Он пройдет 10 июня с 11:00 до 16:00. Желающим надо обращаться в краевую Дирекцию ООПТ.