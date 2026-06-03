Управляющие и ресурсные компании Воронежа в мае оштрафовали более чем на 1,3 миллиона

Больше всего нареканий вызвала работа директоров управляющих компаний — в их отношении выписано 15 штрафов на 515 тысяч рублей. В доме на проспекте Труда не следили за работой общедомового счетчика тепла, на улице Хользунова в подвале не привели в порядок электропроводку, а на улице Туполева запустили состояние дымохода на крыше. Кроме того, на Минской улице допустили залитие квартиры и лестничной клетки.