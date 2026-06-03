Тамбовские власти будут платить «БАРСу» на сборах по 50 тысяч рублей в месяц

«Благодарю всех тамбовчан, кто сейчас принимает участие в защите нашего мирного неба. Чтобы лично помочь в этом достойном деле, нужно заключить контракт с Минобороны РФ и стать резервистом. Вы продолжите трудиться на своем рабочем месте, при этом будете участвовать в сборах и в случае необходимости помогать защищать наши населенные пункты от ударов вражеских беспилотников», — написал Евгений Первышов в своем Telegram-канале.