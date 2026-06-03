Экскурсовод из Армавира вошла в число победителей международного проекта

Научный сотрудник Армавирского краеведческого музея Валентина Пешкова вошла в число победителей международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы», реализация которого отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Итоги конкурсного отбора подвели эксперты программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие», сообщили в городской администрации.
В состязании приняли участие экскурсоводы и краеведы из разных населенных пунктов страны. В число лучших вошли всего 350 человек из 158 городов и поселков страны. Валентина Пешкова представила свою уникальную экскурсию по Армавиру, приуроченную к Году единства народов России, в номинации «Хранители наследия: музейный взгляд на единство народов».
Авторская экскурсия «Не сливаясь, но уважая: многоликий Армавир» — это пешеходный маршрут, в рамках которого участники знакомятся с историей основания города, а также с культурным прошлым народов, населявших его в XIX-XX веках. Начальная точка — Армянская апостольская церковь Успения Пресвятой Богородицы. Конечная точка маршрута — Сквер дружбы народов. Для вовлечения экскурсантов в программу по пути следования автор включила интерактивные элементы «Городская мозаика» и «Улыбка единства».
«Уже этим летом в Смоленске пройдет очный этап, где финалисты пройдут вторую часть образовательной программы, разработают универсальную методологию создания качественных экскурсий и доработают свои проекты с наставниками и экспертами», — рассказали в армавирском музее.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.