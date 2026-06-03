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Выставочный центр «Ретро автопарк» создан в Нижегородской области

Выставочный центр «Ретро автопарк» с экспозицией из 50 автомобилей и нескольких десятков мотоциклов открылся в Шаранге Нижегородской области на средства гранта «Агротуризм». Об этом сообщили в областном министерстве сельского хозяйства.

Выставочный центр «Ретро автопарк» с экспозицией из 50 автомобилей и нескольких десятков мотоциклов открылся в Шаранге Нижегородской области на средства гранта «Агротуризм». Об этом сообщили в областном министерстве сельского хозяйства.

«Ретро автопарк» создал фермер Александр Бахтин, который с 1980-х годов собирает и реставрирует машины, тракторы и мотоциклы советских времен. Создание коллекции заняло 30 лет, подсчитал господин Бахтин.

Стоимость выставочного комплекса превысила 15 млн руб., из которых 10 млн руб. составили средства гранта, отметили в министерстве. Там добавили, что с 2022 года по программе «Агротуризм» фермеры получили 13 грантов на 115 млн руб.