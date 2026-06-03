Эксперт рассказал, какой должна быть финансовая подушка

«Финансовая подушка в 2026 году должна закрывать минимум 4−6 месяцев базовых расходов семьи. Если доход нестабильный или есть кредиты, лучше держать запас на 6−12 месяцев. Весь резерв не стоит хранить наличными, но и запирать деньги на длинных вкладах тоже рискованно. Практичнее сочетать накопительный счет и короткие депозиты», — сказал Щербаков «Газете.Ru».