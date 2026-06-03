Эксперт рассказал, какой должна быть финансовая подушка

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Финансовая подушка семьи в текущем году должна обеспечивать минимум 4−6 месяцев базовых расходов, а при нестабильном доходе или наличии кредитов запас стоит увеличить от полугодовых до годовых расходов, рекомендует экономист, доцент университета «Синергия» Кирилл Щербаков.
«Финансовая подушка в 2026 году должна закрывать минимум 4−6 месяцев базовых расходов семьи. Если доход нестабильный или есть кредиты, лучше держать запас на 6−12 месяцев. Весь резерв не стоит хранить наличными, но и запирать деньги на длинных вкладах тоже рискованно. Практичнее сочетать накопительный счет и короткие депозиты», — сказал Щербаков «Газете.Ru».
По словам экономиста, основную часть резерва лучше держать в рублях, а часть накоплений можно оставить в иностранной валюте.
Главная привычка в 2026 году, по его мнению, — регулярность: лучше откладывать небольшую сумму каждый месяц. Тем, у кого нет накоплений, достаточно начать с суммы на один месяц жизни, рекомендует Щербаков.