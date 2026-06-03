В Калининградской области стартовал этап Кубка РФ по пляжному волейболу

В Зеленоградске Калининградской области 3 июня матчами квалификации стартовал третий этап Кубка России по пляжному волейболу с призовым фондом 2 миллиона рублей. Данный этап завершает предварительную часть розыгрыша престижного национального трофея. Финальный турнир состоится в Орле 8−11 июля.
Поскольку по составу участников между этапами Кубка России и чемпионата страны нет принципиальных отличий, здесь сопоставимая шкала начисления рейтинговых очков и премиальных денег, итоги календарной весенней части основных внутренних соревнований сильнейших пар можно подводить комплексно.
Начиная с последней декады апреля и до наступления лета состоялись по два этапа Кубка (Ярославль, Волгоград) и чемпионата (Краснодар, Тульская область). Поскольку решающие матчи на крытых кортах Волейбольного центра в Ярославле отменили по соображениям безопасности, участники несыгранных финалов были объявлены сопобедителями. Поэтому в промежуточной статистике сезона у мужчин и женщин имена обладателей пяти титулов, а не четырех.
У представителей сильного пола две виктории в активе действующих чемпионов страны Ильи Лешукова / Олега Стояновского («Факел Ямал», Новый Уренгой), по одной победе записали на свой счет Дмитрий Веретюк / Федор Сабаев (ВК «Обнинск», Калужская область), Вячеслав Красильников / Владислав Рейнсон («Динамо», Москва), Алексей Архипов / Владислав Панченко («Динамо-ЛО», Сосновый Бор, Ленинградская обл.).
Особенно интересные события развернулись на этапах чемпионата. Сначала в Краснодаре Красильников и Рейнсон впервые добились титула именно в этом сочетании. В финале они обыграли практически непобедимых Стояновского и Лешукова — 7:21, 24:22, 15:11. Необходимо напомнить, что в 2019 году Красильников и Стояновский в тандеме стали нашими первыми чемпионами мира по пляжному волейболу. Через два года эта пара взяла серебро на Олимпиаде «Токио-2020», после чего пути двух выдающихся спортсменов разошлись, дуэт распался. Впрочем, подобные ситуации — довольно частое явление в пляжном волейболе как у нас, так и за рубежом.
Совершив сенсацию в Краснодаре, Красильников и бывший баскетболист Рейнсон не смогли закрепить успех в Алексинском районе Тульской области, куда Стояновский / Лешуков планово не приехали. Победители кубанского этапа на этот раз в главной встрече уступили дуэту Архипов / Панченко — 17:21, 21:18, 11:15.
В Зеленоградске на участие заявлены обе пары принципиальных соперников: Стояновский / Лешуков и Красильников / Рейнсон. Пересечься они могут еще и до финала. Хотя на турнире хватает пар, которые могут бросить вызов этим записным фаворитам и выбить их из борьбы даже на ранней стадии плей-офф.
Победители турниров 2026 года у девушек: Ярославль — Мария Егорова / Мария Лазуренко («Локомотив», Калининградская обл.), Полина Тышкевич / Екатерина Шевцова (МВК «Динамо», Москва); Волгоград, Краснодар — Егорова / Лазуренко; Тульская область — Елизавета Губина / Ольга Мотрич («Проснег», Москва).
В женских турнирах внутреннего календаря несколько лет подряд не было равных дуэту столичного «Динамо» Надежда Макрогузова — Светлана Холомина. Но сначала Холомина, а перед началом нынешнего сезона уже и Макрогузова взяли перерыв в карьере. Успешно игравшая в 2025 году в паре с Макрогузовой Екатерина Шевцова (завоеваны золото чемпионата и Кубок России) теперь в основном выступает с Полиной Тышкевич, хотя в Зеленоградске девушки разделились. А безоговорочным лидером стал тандем Мария Егорова / Мария Лазуренко. Если вспомнить девичьи фамилии, то это Воронина и Бочарова — победительницы и призеры множества мировых и континентальных чемпионатов в различных возрастных категориях резерва.
В 2026 году Егорова / Лазуренко, а для любителей ностальгировать — все те же Воронина / Бочарова, не проиграли ни одного (!) матча: 4 победы в Ярославле, по 5 — в Волгограде и Краснодаре, этап в Тульской области девушки пропустили. Естественно, представительницы калининградского «Локомотива» заявлены на домашний для них турнир в Зеленоградске. Любое их поражение будет громкой сенсацией. Но вряд ли такое произойдет сейчас на берегах Балтики.
В Зеленоградске финальные матчи пройдут 6 июня. В прямом эфире их покажут специализированный телеканал «Волейбол» и канал «ТВ Спорт» семейства «Триколор ТВ».