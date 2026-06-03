В Калининградской области стартовал этап Кубка РФ по пляжному волейболу

Особенно интересные события развернулись на этапах чемпионата. Сначала в Краснодаре Красильников и Рейнсон впервые добились титула именно в этом сочетании. В финале они обыграли практически непобедимых Стояновского и Лешукова — 7:21, 24:22, 15:11. Необходимо напомнить, что в 2019 году Красильников и Стояновский в тандеме стали нашими первыми чемпионами мира по пляжному волейболу. Через два года эта пара взяла серебро на Олимпиаде «Токио-2020», после чего пути двух выдающихся спортсменов разошлись, дуэт распался. Впрочем, подобные ситуации — довольно частое явление в пляжном волейболе как у нас, так и за рубежом.