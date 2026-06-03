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К 2035 году номерной фонд Крыма увеличится почти на 10 тысяч

Крым лидирует в реализации инвестиционных проектов «Золотые пески России» и «Крымская Ривьера».

Источник: Комсомольская правда

К 2035 году в Крыму ожидается значительное расширение номерного фонда благодаря реализации инвестиционных проектов «Золотые пески России» и «Крымская Ривьера». Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.

До 2030 года в эксплуатацию планируют ввести 5 707 номеров, а к 2035 году — еще 4 020. По проекту «Золотые пески России» уже идут проектно-изыскательские работы по восьми отелям. Заявки на льготное кредитование отправлены по четырем гостиничным комплексам.

Гоцанюк отметил, что параллельно развивается инфраструктура курортной зоны. По госпрограмме проектируются объекты газораспределения и строится набережная. Также ведутся работы по прокладке транспортных путей вдоль объектов комплекса.

В рамках проекта «Крымская Ривьера» стартовало строительство двух четырехзвездочных отелей, рассчитанных на 2 367 номеров.

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