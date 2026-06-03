Reuters: между ведущими разведслужбами США усиливается раскол

По словам осведомленных источников, трения начались после того, как Тулси Габбард, экс-директор ODNI, ужесточила контроль над подготовкой «Ежедневного президентского резюме» (PDB) — строго засекреченной ежедневной сводки разведывательных отчетов, подготавливаемых для президента США. ЦРУ долгое время играло ведущую роль в составлении сводки.
Еще одним поводом для разногласий стал конфликт из-за целевой группы, созданной Габбард в апреле 2025 года. ЦРУ обвинило «инициативную группу» Габбард в том, что она действовала безрассудно, обходя традиционные протоколы обмена разведданными и рассекречивания. Критики утверждают, что группа была создана как «инструмент возмездия» в отношении политических противников Трампа и неоднократно просила ЦРУ «поделиться» нужной ей информацией.
В ODNI парировали, что группа действовала в рамках надзорных органов и в поддержку указов Трампа, и обвинили ЦРУ в последовательном блокировании доступа группе Габбард к разведданным.
Решение ЦРУ значительно сократить свой вклад в аналитические оценки, которые готовит Национальный совет по разведке (NIC), ведущий аналитический орган разведки США, указывает на серьезное взаимное недоверие между ведомствами. Эти оценки имеют вес, особенно во время войны, подчеркивает Reuters.
Reuters добавляет, что размолвка между службами произошла в опасное для администрации Дональда Трампа время: США воюют на Ближнем Востоке и пытаются справиться с вызовами для национальной безопасности — от военной экспансии Китая до конфликта на Украине.