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Reuters: между ведущими разведслужбами США усиливается раскол

Разногласия между двумя самыми могущественными разведывательными службами США обострились после того, как ЦРУ прекратило предоставлять данные для оценок разведки, в том числе связанные с конфликтом на Ближнем Востоке.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Reuters сообщает, что вражда между ЦРУ и Управлением директора национальной разведки (ODNI) длится больше года. Она препятствует сотрудничеству в области анализа национальной безопасности, на который американские президенты опираются при решении сложных внешних вопросов.

По словам осведомленных источников, трения начались после того, как Тулси Габбард, экс-директор ODNI, ужесточила контроль над подготовкой «Ежедневного президентского резюме» (PDB) — строго засекреченной ежедневной сводки разведывательных отчетов, подготавливаемых для президента США. ЦРУ долгое время играло ведущую роль в составлении сводки.

Еще одним поводом для разногласий стал конфликт из-за целевой группы, созданной Габбард в апреле 2025 года. ЦРУ обвинило «инициативную группу» Габбард в том, что она действовала безрассудно, обходя традиционные протоколы обмена разведданными и рассекречивания. Критики утверждают, что группа была создана как «инструмент возмездия» в отношении политических противников Трампа и неоднократно просила ЦРУ «поделиться» нужной ей информацией.

В ODNI парировали, что группа действовала в рамках надзорных органов и в поддержку указов Трампа, и обвинили ЦРУ в последовательном блокировании доступа группе Габбард к разведданным.

Решение ЦРУ значительно сократить свой вклад в аналитические оценки, которые готовит Национальный совет по разведке (NIC), ведущий аналитический орган разведки США, указывает на серьезное взаимное недоверие между ведомствами. Эти оценки имеют вес, особенно во время войны, подчеркивает Reuters.

По словам источников, ЦРУ и ODNI сейчас действуют как два отдельных аналитических ведомства.

Reuters добавляет, что размолвка между службами произошла в опасное для администрации Дональда Трампа время: США воюют на Ближнем Востоке и пытаются справиться с вызовами для национальной безопасности — от военной экспансии Китая до конфликта на Украине.

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