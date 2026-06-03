Reuters: между ведущими разведслужбами США усиливается раскол

Еще одним поводом для разногласий стал конфликт из-за целевой группы, созданной Габбард в апреле 2025 года. ЦРУ обвинило «инициативную группу» Габбард в том, что она действовала безрассудно, обходя традиционные протоколы обмена разведданными и рассекречивания. Критики утверждают, что группа была создана как «инструмент возмездия» в отношении политических противников Трампа и неоднократно просила ЦРУ «поделиться» нужной ей информацией.