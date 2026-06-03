Спецпредставитель президента рассказал о климатических угрозах для России

«Безусловно, это увеличение температуры, напряженность водных ресурсов и третье как бы не связано напрямую с климатом — это международное сотрудничество, я все-таки вижу дефицит внятного взаимодействия, где все страны воедино боролись бы с климатическими изменениями и с кризисом», — ответил Эдельгериев на вопрос агентства о климатических угрозах для России в ближайшие десять лет.