Практики сильного бизнеса представили на Форуме Столля 2026

Предпринимательский Форум имени Вильгельма Столля в очередной раз подтвердил статус главной деловой площадки региона. Среди ключевых тем были: правовые и налоговые аспекты бизнеса, управление и стратегии, развитие персонала и команды, финансы и продажи, маркетинг и клиентский сервис, технологии и автоматизация, а также региональное развитие туризма в Воронеже.
Особый интерес гостей форума вызвала «Консультационная гостиная» — новый формат этого года, где предприниматели получили индивидуальные экспресс-консультации по налоговому учету, бухгалтерским вопросам, камеральным проверкам, вопросам интеллектуальной собственности, возможным финансовым рискам и защите прав для бизнеса. Эксперты разобрали конкретные кейсы участников, разъяснили требования законодательства и дали готовые советы по решению ситуаций.
В этом году большим подарком для участников Форума стала целая плеяда топ-спикеров.
Сессия хедлайнера Максима Ильяхова прошла при полном зале. Редактор, автор бестселлеров «Пиши, сокращай», «Новые правила деловой переписки» и «Большая книга о соцсетях» рассказал, как не попасть в ловушку автоматизма, где и как вести соцсети для бизнеса сейчас, нужны ли блоги, бренд-медиа, подкасты и видео, а также как удерживать внимание аудитории в условиях информационного шума. «Пиши, сокращай и отстань от своей аудитории. Просто будь рядом и вовремя реагируй на запрос», — подчеркнул Максим Ильяхов, отвечая на главный вопрос о работе с контентом сегодня. Лекция оказалась полезна для многих специалистов и с психологической точки зрения: она продемонстрировала, что маркетинг, SMM и контент — это не погоня за трендами и охватами, ведущая к профессиональному выгоранию, а важный инструмент бизнеса, способный работать планомерно, системно и эффективно.
Евгений Давыдов, предприниматель, сооснователь SETTERS и создатель сообщества «Изионисты», выступил с сессией о личном бренде для развития бизнеса. Участники узнали, как масштабировать проекты, находить партнёров и создавать сообщество через аутентичность и регулярность. «Вы не можете принимать хорошее решение в плохом состоянии. У каждого человека очень интересная жизнь, нужно начать это замечать», — поделился хедлайнер, поблагодарив воронежских предпринимателей за их искреннюю вовлечённость.
Игорь Демидов, co-founder и CEO агентства N: OW и сооснователь Teammate, обратился к участникам форума с вопросом: «Как продажи могут убить ваш бизнес?». Слушатели узнали, как распознать «Долину смерти» — когда выручка растёт, а прибыль падает, — и получили практические инструменты выхода из кризиса: смена фокуса на чистую прибыль, детальный управленческий учёт, пересборка бизнес-модели и полная ответственность за ситуацию. Игорь поделился личной историей спасения агентства и высоко оценил интерес воронежской аудитории, добавив напутствие: «Слушай свою жену, она твой главный коуч и всегда играет за тебя».
Одним из вдохновляющих выступлений стала секция Оскара Конюхова — руководителя Экспедиционного штаба путешественника Фёдора Конюхова, яхтенного капитана, автора книг «С отцом по всем океанам» и «Повелитель Ветра», человека, за плечами которого десятки сложнейших экспедиций. Оскар поделился захватывающими историями про смелость, лидерство и доверие, а также впечатляющими проектами, которые уже на низком старте: полёт за пределы стратосферы на воздушном шаре, кругосветка на специальном самолёте с солнечными батареями без остановок и пересечение океана на плоту с солнечными панелями — планы, где нет права на ошибку. Каждый участник почерпнул для себя что-то важное, ведь такие встречи напоминают: «большие результаты начинаются с большой мечты и первого шага к ней».
Второй день Форума Столля был открыт хедлайнером события — российской синхронисткой, многократной чемпионкой Олимпийских игр, мира и Европы, заслуженным мастером спорта и телеведущей Марией Киселёвой. Свою мотивационную сессию она посвятила прикладным идеям о лидерстве, личной ответственности и синхронности в командной работе, подчеркнув, что «без команды невозможно добиться устойчивого результата ни в спорте, ни в бизнесе, а настоящий лидер несёт полную ответственность за свои действия и всегда находит индивидуальный ключик к каждому». Свое выступление Мария завершила двумя важными тезисами: «выбрал — не бросай — трудись», и «в идеальной команде внутренняя мечта каждого совпадает с общей мегацелью».
Среди самых ожидаемых хедлайнеров события — предприниматель, ресторатор и владелец VASILCHUKI Restaurant Group Алексей Васильчук. Спикер поделился личными историями, управленческими ошибками и принципами, которые помогают развивать бизнес в условиях постоянных изменений, рассказав, что первый ресторан создавался «на коленке» — без стратегии, а одной из главных ошибок стало отсутствие чёткого распределения ролей, когда «все занимались всем». «Я не верю в случайности, — подчеркнул Алексей, — я верю, что всё, что с нами происходит, нужно для того, чтобы мы сделали правильный выбор и двигались только вперёд».
Форум был особенно полезен для предпринимателей и собственников бизнеса, руководителей и топ-менеджеров, специалистов по маркетингу, продажам и развитию, HR и тех, кто строит сильные команды, тех, кто планирует запуск своего дела, а также для всех, кто хочет понимать особенности современного рынка, находить точки роста и усиливать свои проекты. Подробнее о ключевых тезисах с секций можно узнать в сообществе Форума Столля.
Особые слова благодарности прозвучали от участников Форума Столля в адрес организаторов события: Правительства Воронежской области, Гражданского собрания «ЛИДЕР», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес».
Мероприятие реализуется по национальным проектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Туризм и гостеприимство».