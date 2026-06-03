Практики сильного бизнеса представили на Форуме Столля 2026

Сессия хедлайнера Максима Ильяхова прошла при полном зале. Редактор, автор бестселлеров «Пиши, сокращай», «Новые правила деловой переписки» и «Большая книга о соцсетях» рассказал, как не попасть в ловушку автоматизма, где и как вести соцсети для бизнеса сейчас, нужны ли блоги, бренд-медиа, подкасты и видео, а также как удерживать внимание аудитории в условиях информационного шума. «Пиши, сокращай и отстань от своей аудитории. Просто будь рядом и вовремя реагируй на запрос», — подчеркнул Максим Ильяхов, отвечая на главный вопрос о работе с контентом сегодня. Лекция оказалась полезна для многих специалистов и с психологической точки зрения: она продемонстрировала, что маркетинг, SMM и контент — это не погоня за трендами и охватами, ведущая к профессиональному выгоранию, а важный инструмент бизнеса, способный работать планомерно, системно и эффективно.