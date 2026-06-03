Главой Первомайского района Ростова могут назначить Ольгу Мурзину

Ольге Мурзиной 60 лет, она уроженка города Горький (Нижний Новгород). В 1988 году после окончания института начала работать инженером муниципального предприятия ЖКХ Пролетарского района Ростова-на-Дону. Позже работала в МУП «Районный комбинат благоустройства» Пролетарского района, была помощником депутата и председателя заскобрания Ростовской области, работала в различных муниципальных учреждениях Первомайского района, а также заведующей детского сада № 276. Сейчас является заместителем главы администрации Батайска.