В Волжском решат судьбу миллионов, переписанных судьей на мать

Получив отказ в назначении на должность зампредседателя Нижегородского областного суда, Виктор Фомин заинтересовал председателя Верховного суда Игоря Краснова. Результаты проведенной проверки поистине впечатляют — в собственности Фомина и его близких родственников находились 35 квартир и земельных участков в Москве и Московской, Саратовской, а также Ростовской областях. На «непредусмотренные законом доходы» он также приобрел BMW X6. Волжский городской суд, куда и поступило резонансное дело, постановил обратить в доход государства имущество общей стоимостью 166 миллионов рублей.