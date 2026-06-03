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Белорусские автошколы будут обязаны снимать на видео уроки вождения

Белорусов будут снимать на видеорегистратор во время уроков вождения в автошколах.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в автошколах начнут на видеорегистратор снимать уроки вождения, пишет sb.by.

Так, по словам старшего прокурора управления Генеральной прокуратуры Жанны Марковской, белорусские автошколы обяжут фиксировать уроки вождения на видеорегистратор. Это связано с решением правительства.

Так, ранее прокуратура назвала главные проблемы в работе автошкол в Беларуси. И по выявленным недочетам Совмин дал поручения Министерству транспорта и коммуникаций и другим ведомствам. При этом одно из ключевых нововведений касается практических занятий. Вскоре автошколы будут обязаны фиксировать уроки вождения на видеорегистратор.

— Предложено ввести обязательную видеофиксацию практических занятий для курсантов автошкол, которые получают права категорий «В» и «С». Также будут определены сроки хранения такой информации, — рассказала Марковская.

Кроме того, старший прокурор сказала о работе, связанной с усовершенствованием единых программ подготовки водителей. Речь идет об обучении основам эффективного управления автомобилем в различных дорожных условиях. Эту работу планируют завершить до конца 2026 года.

Еще мы писали, что в Гомеле водитель привез 19 детей на экскурсию и заплатит штраф 9000 рублей.

И также белорус лишился водительских прав за езду на одном колесе.