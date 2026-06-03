Белорусские автошколы будут обязаны снимать на видео уроки вождения

В Беларуси в автошколах начнут на видеорегистратор снимать уроки вождения, пишет sb.by.
Так, по словам старшего прокурора управления Генеральной прокуратуры Жанны Марковской, белорусские автошколы обяжут фиксировать уроки вождения на видеорегистратор. Это связано с решением правительства.
Так, ранее прокуратура назвала главные проблемы в работе автошкол в Беларуси. И по выявленным недочетам Совмин дал поручения Министерству транспорта и коммуникаций и другим ведомствам. При этом одно из ключевых нововведений касается практических занятий. Вскоре автошколы будут обязаны фиксировать уроки вождения на видеорегистратор.
— Предложено ввести обязательную видеофиксацию практических занятий для курсантов автошкол, которые получают права категорий «В» и «С». Также будут определены сроки хранения такой информации, — рассказала Марковская.
Кроме того, старший прокурор сказала о работе, связанной с усовершенствованием единых программ подготовки водителей. Речь идет об обучении основам эффективного управления автомобилем в различных дорожных условиях. Эту работу планируют завершить до конца 2026 года.
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