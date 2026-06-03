Белорусские автошколы будут обязаны снимать на видео уроки вождения

Так, ранее прокуратура назвала главные проблемы в работе автошкол в Беларуси. И по выявленным недочетам Совмин дал поручения Министерству транспорта и коммуникаций и другим ведомствам. При этом одно из ключевых нововведений касается практических занятий. Вскоре автошколы будут обязаны фиксировать уроки вождения на видеорегистратор.