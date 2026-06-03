Прокуратура назвала главные проблемы в работе автошкол в Беларуси

В качестве показательного примера старший прокурор назвала Могилевскую область, где наблюдается рост ДТП с участием водителей со стажем вождения до трех лет. Выяснилось, что на одном из автодромов вместо уроков вождения складировали солому, а на другом не было оборудованных зон для отработки обязательных элементов. Также имелись проблемы с учебным автомобилями. Например, в одном не было зеркала заднего вида со стороны инструктора, то есть он не мог контролировать всю обстановку на дороге.