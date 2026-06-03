Прокуратура назвала главные проблемы в работе автошкол в Беларуси

В прокуратуре сказали о выявленном ряде системных упущений в деятельности автошкол, пишет sb.by.
По словам старшего прокурора управления Генеральной прокуратуры Жанны Марковской, в Беларуси выявляются системные недочеты в деятельности автошкол. Среди таких проколов — отсутствие учебных планов, неукомплектованность классов и автодромов, неисправные учебные автомобили, выдача свидетельств о повышении квалификации водителей без фактического проведения обучения и так далее.
В качестве показательного примера старший прокурор назвала Могилевскую область, где наблюдается рост ДТП с участием водителей со стажем вождения до трех лет. Выяснилось, что на одном из автодромов вместо уроков вождения складировали солому, а на другом не было оборудованных зон для отработки обязательных элементов. Также имелись проблемы с учебным автомобилями. Например, в одном не было зеркала заднего вида со стороны инструктора, то есть он не мог контролировать всю обстановку на дороге.
— По фактам выявленных нарушений была приостановлена деятельность 11 автошкол, — прокомментировала Марковская.
После устранения недочетов автошколы возобновили деятельность. Но еще трем автошколам Бобруйска и Могилева было прекращено действий сертификатов на подготовку водителей механических ТС, а для автошколы в Климовичском районе вынесен запрет на обучение водителей грузовых автомобилей.