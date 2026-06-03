Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты назвали самую популярную соцсеть в России

Тагиев: самой популярной соцсетью в России является «ВКонтакте».

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Социальная сеть «ВКонтакте» занимает первое место среди платформ по доле времени, которое российские пользователи проводят в интернете, сообщил генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев.

Тагиев представил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) исследование о времени, проводимом пользователями в интернете.

«Среди населения в целом “ВКонтакте” — абсолютно победившая социальная сеть в стране, 13% всего времени в интернете приходится на “ВКонтакте”, — сказал Тагиев в ходе сессии “Реальное и виртуальное пространство: симбиоз площадок для воспитания новых поколений”.

Он отметил, что исследование основано на техническом измерении поведения пользователей и позволяет оценивать фактическое потребление цифрового контента без использования опросов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.