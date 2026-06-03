Эксперты назвали самую популярную соцсеть в России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Социальная сеть «ВКонтакте» занимает первое место среди платформ по доле времени, которое российские пользователи проводят в интернете, сообщил генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев.
Тагиев представил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) исследование о времени, проводимом пользователями в интернете.
«Среди населения в целом “ВКонтакте” — абсолютно победившая социальная сеть в стране, 13% всего времени в интернете приходится на “ВКонтакте”, — сказал Тагиев в ходе сессии “Реальное и виртуальное пространство: симбиоз площадок для воспитания новых поколений”.
Он отметил, что исследование основано на техническом измерении поведения пользователей и позволяет оценивать фактическое потребление цифрового контента без использования опросов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.