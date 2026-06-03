Суд отказал мэрии в сносе 18-этажного дома на объездной в Воронеже

В «Воронеж-Доме» рассказывали ранее «Ъ-Черноземье», что участок находится в собственности компании и по утвержденному в 2016 году мэрией проекту планировки территории на нем уже построены три дома. В 2020 году застройщик спроектировал спорный дом, на который позже было получено положительное заключение эксперта. Компания разработала новый ППТ с сохранением необходимого количества машино-мест за счет наземных парковок, однако мэрия не спешила с согласованием документации. В конце 2024 года «Воронеж-Дом» достраивал рядом паркинг на 493 машино-места (на тот момент готовность оценивалась в 80%).