На ПМЭФ-2026 откроется Блогерская студия

В рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2026), который начался сегодня, 3 июня, создадут Блогерскую студию VK Видео. На новой медиаплощадке спикеры обсудят самые актуальные темы с медиаперсонами.
Десятки интервью с общественными деятелями, представителями правительства и руководителями компаний пройдут во время ПМЭФ в студии VK Видео.
Так, например, гостями студии станут первый вице-премьер Денис Мантуров, министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, а также главы крупнейших компаний и организаций: Герман Греф, Андрей Костин, Алексей Мордашов.
В обсуждении поучаствуют главные блогеры страны — Ида Галич, Артемий Лебедев, Ксения Собчак, Амиран Сардаров, Ксения Бородина и другие. Разговоры будут посвящены не только экономике и технологиям, но и повседневной жизни.
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Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что на Петербургском экономическом форуме представили новый кроссовер Volga.