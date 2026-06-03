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На ПМЭФ-2026 откроется Блогерская студия

Участниками станут известные медиаперсоны и общественные деятели.

Источник: Нижегородская правда

В рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2026), который начался сегодня, 3 июня, создадут Блогерскую студию VK Видео. На новой медиаплощадке спикеры обсудят самые актуальные темы с медиаперсонами.

Десятки интервью с общественными деятелями, представителями правительства и руководителями компаний пройдут во время ПМЭФ в студии VK Видео.

Так, например, гостями студии станут первый вице-премьер Денис Мантуров, министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, а также главы крупнейших компаний и организаций: Герман Греф, Андрей Костин, Алексей Мордашов.

В обсуждении поучаствуют главные блогеры страны — Ида Галич, Артемий Лебедев, Ксения Собчак, Амиран Сардаров, Ксения Бородина и другие. Разговоры будут посвящены не только экономике и технологиям, но и повседневной жизни.

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Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что на Петербургском экономическом форуме представили новый кроссовер Volga.

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