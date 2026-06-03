Попытки заработать на торговле наркотиков привели 18‑летнюю калининградку на скамью подсудимых

По данным полиции, девушка через интернет согласилась работать «закладчицей» и получила крупную партию запрещённого вещества для дальнейшего сбыта. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали её до того, как она успела разложить весь товар. Наркотики нашли как в тайниках, так и при личном досмотре. Общий вес изъятого превысил 103 грамма, что относится к крупному размеру.