Застройщик украл 0,5 млрд у дольщиков и остался на свободе

Центральный районный суд Хабаровска поставил точку в деле, которое несколько лет висело над краевым строительным комплексом тяжёлой тенью: 205 семей, поверивших в красивые рендеры и обещания, вложились в пять многоквартирных домов в пригородном селе, а по итогу остались без жилья и денег. Бывший фактический руководитель стройфирмы «Гринвилль» — которая и должна была строить эти здания — признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Приговор, однако, стал не таким, каким его хотели бы видеть обманутые дольщики: вместо реального срока застройщику назначили условный, а также выписали штраф в размере 800 тысяч рублей.