Застройщик украл 0,5 млрд у дольщиков и остался на свободе

Центральный районный суд Хабаровска поставил точку в деле, которое несколько лет висело над краевым строительным комплексом тяжёлой тенью: 205 семей, поверивших в красивые рендеры и обещания, вложились в пять многоквартирных домов в пригородном селе, а по итогу остались без жилья и денег. Бывший фактический руководитель стройфирмы «Гринвилль» — которая и должна была строить эти здания — признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Приговор, однако, стал не таким, каким его хотели бы видеть обманутые дольщики: вместо реального срока застройщику назначили условный, а также выписали штраф в размере 800 тысяч рублей.
Подробнее — в материале hab.aif.ru.
Имитировали деятельность.
Тополево — это пригородное село, куда уже много лет смотрят хабаровчане, уставшие от городской тесноты, но не готовые бросать всё и убегать в тайгу. Здесь дышится легче, земля дешевле, а до центра ехать относительно недолго. Проект «Гринвилль», которым ранее руководил Алексей Коломеец, идеально ложился на этот запрос: пять малоэтажных домов, разумная цена, договоры долевого участия и понятная перспектива переехать из тесной квартиры в собственное жильё с нормальным двором.
По версии следствия и выводам суда, с марта 2017 года по ноябрь 2020 года застройщик создавал видимость бурной деятельности. На площадке что-то копали, что-то заливали, менеджеры принимали деньги и выдавали документы. Сотрудники компании, как установил суд, могли и не догадываться о том, что руководитель не собирается доводить строительство до финала. А люди продолжали нести деньги — накопления, кредитные средства, материнский капитал. Кто-то продавал старую квартиру, чтобы вложиться в новостройку. Кто-то брал ипотеку с расчётом, что через год-другой переедет в собственное жильё. Кто-то надеялся разъехаться с родителями.
Когда в мае 2021 года работы на объекте остановились из-за отсутствия денег и рабочих рук, люди остались и без квартир, и без сбережений.
Не «не успел», а «обманул».
История «Гринвилля» не стала громом среди ясного неба: первые звоночки появились ещё в 2021 году. Тогда Алексей Коломеец проходил по делу о растрате более 13 миллионов рублей и вину не признавал.
В январе 2023 года следствие завершило расследование уже по основному эпизоду — мошенничеству в особо крупном размере. Коломейцу вменяли хищение более 432 миллионов у дольщиков, и он снова не согласился с обвинением — мол, объекты активно строились и готовились к сдаче, но помешали обстоятельства непреодолимой силы.
На днях суд первой инстанции изучил все обстоятельства дела и признал экс-руководителя виновным. По версии стороны обвинения, он изначально не намеревался выполнять обязательства перед участниками долевого строительства. Деньги привлекались под видом договоров, однако передавать людям готовые объекты никто не планировал. Это и есть та грань, которая отделяет несостоявшегося застройщика от мошенника.
«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом 800 тысяч рублей. В соответствии со статьёй 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком на 5 лет», — прокомментировала hab.aif.ru старший помощник прокурора Центрального района Елена Демидовская.
В городских соцсетях приговор уже вызвал бурную, но в целом понятную реакцию: как пишут люди, преступление и наказание в данном случае несоразмерны. По комментариям видно, что дольщики, которые годами ждали квартир или компенсаций, восприняли такой исход болезненно. Их жизнь за эти годы изменилась: выросли цены на жильё, подскочили ставки по ипотеке, кто-то развёлся, кто-то потерял работу, а кто-то просто поседел в ожидании.
Важно помнить, что условный срок не означает оправдания. Суд признал факт мошенничества, и это важная юридическая точка в истории, которая тянулась годами. Но для потерпевших эта точка всё равно выглядит как запятая: потому что долгожданные квартиры не достроены, а человек, признанный виновным, остался на свободе.
А что с жильём?
Дома «Гринвилля» в Тополево так и остались памятником рухнувших надежд. Часть объектов не ввели в эксплуатацию, их строительная готовность составляет ниже 80% — по закону это означает, что достраивать их не будут. Власти приняли решение о компенсационных выплатах, а недостроенные коробки ушли на торги в рамках банкротства застройщика.