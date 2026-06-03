Продолжают выгуливать без поводка: владелица погибшего шпица вновь пожаловалась на хозяев ротвейлеров

«Вот, пожалуйста, в продолжение нашей истории: собственники двух ротвейлеров, один из которых убил нашего Андрюшу (шпиц семьи — ред.), продолжают выгуливать их без намордников. Лишь одну собаку посадили на поводок, вторая по-прежнему на самовыгуле. Уже несколько раз за последние дни мы их наблюдали», — говорит калининградка, добавляя, что теперь с опасными собаками гуляет женщина. Хозяин с псами не появляется.