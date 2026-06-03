Школьница из Нижегородской области пожаловалась Мизулиной на ЕГЭ по химии

Выпускница одиннадцатого класса из Нижегородской области пожаловалась главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиой на единый государственный экзамен по химии. Девушка под ником «Милаша» оставила свой комментарий в телеграм-канале Мизулиной.
Под жалобой московской ученицы, где рассказывается о существенном различии между задачами на пробном экзамене по химии и на самом ЕГЭ, нижегородка подтвердила эту странность.
«Здравствуйте, знаю, что не во всех регионах так было, но именно в моем (Нижегородская область) все именно так, особенно про 33-е задание. Екатерина Михайловна, помогите, пожалуйста, решить этот вопрос, ведь даже для людей, хорошо решивших остальные задания, эти пару баллов могут быть решающими».
Ранее сообщалось, что двух нижегородцев удалили с ЕГЭ-2026 за шпаргалки и телефон.