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Школьница из Нижегородской области пожаловалась Мизулиной на ЕГЭ по химии

Выпускники со всей страны возмущены отличием экзаменационных задач от пробных.

Источник: Время

Выпускница одиннадцатого класса из Нижегородской области пожаловалась главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиой на единый государственный экзамен по химии. Девушка под ником «Милаша» оставила свой комментарий в телеграм-канале Мизулиной.

Под жалобой московской ученицы, где рассказывается о существенном различии между задачами на пробном экзамене по химии и на самом ЕГЭ, нижегородка подтвердила эту странность.

«Здравствуйте, знаю, что не во всех регионах так было, но именно в моем (Нижегородская область) все именно так, особенно про 33-е задание. Екатерина Михайловна, помогите, пожалуйста, решить этот вопрос, ведь даже для людей, хорошо решивших остальные задания, эти пару баллов могут быть решающими».

Ранее сообщалось, что двух нижегородцев удалили с ЕГЭ-2026 за шпаргалки и телефон.