Школьница из Нижегородской области пожаловалась Мизулиной на ЕГЭ по химии

«Здравствуйте, знаю, что не во всех регионах так было, но именно в моем (Нижегородская область) все именно так, особенно про 33-е задание. Екатерина Михайловна, помогите, пожалуйста, решить этот вопрос, ведь даже для людей, хорошо решивших остальные задания, эти пару баллов могут быть решающими».