Суд оштрафовал продавца маркетплейса за использование образа Чебурашки

«Судом установлено, что на маркетплейсе выявлен факт предложения к продаже товаров, обладающих техническими признаками контрафактности, содержащих обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, исключительные права на который принадлежат АО “Киностудия “Союзмультфильм”, и изображение персонажа “Чебурашка” из анимационного фильма “Крокодил Гена”, право пользования которым принадлежит ООО “Союзмультфильм”, — говорится в сообщении.