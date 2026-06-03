В Ростове разоблачили схему теневой легализации мигрантов

Пресс‑служба ГУ МВД РФ по Ростовской области сообщает о задержании организатора и четырёх соучастников преступной схемы по теневой легализации иностранных граждан на территории России.
Оперативники установили, что организатором группы являлся 30‑летний уроженец ближнего зарубежья, получивший российское гражданство в 2024 году. В сговоре с четырьмя лицами в возрасте от 27 до 48 лет он оказывал содействие соотечественникам в незаконном оформлении правового статуса в РФ.
Схема заключалась в фиктивном трудоустройстве мигрантов с последующей подачей соответствующих договоров в миграционное подразделение. В результате противоправных действий группе удалось легализовать 15 иностранных граждан.
Задержание проводилось при силовой поддержке подразделений Росгвардии. В ходе обысков изъяты: компьютерная техника, электронные носители информации (флешки и др.), документы и иные предметы, имеющие значение для следствия.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. По решению суда организатор схемы и один из соучастников заключены под стражу, трое других фигурантов, выступавших в роли фиктивных работодателей, помещены под домашний арест.