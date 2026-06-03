В Ростове разоблачили схему теневой легализации мигрантов

Оперативники установили, что организатором группы являлся 30‑летний уроженец ближнего зарубежья, получивший российское гражданство в 2024 году. В сговоре с четырьмя лицами в возрасте от 27 до 48 лет он оказывал содействие соотечественникам в незаконном оформлении правового статуса в РФ.