В двух селах Воронежской области ввели трехмесячный карантин из-за бешенства

Ограничения будут действовать три месяца — до 3 сентября 2026 года. На это время под запрет попадают лечение животных, их ввоз и вывоз, а также съем шкур. Кроме того, нельзя проводить ярмарки, выставки и другие массовые мероприятия с участием животных. Посещать закрытые территории разрешено только ветеринарным специалистам.