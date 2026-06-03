Эпичный взрыв с белым дымом напугал жителей ЖК «Колизей»

Как выяснилось, в Советском районе Волгограда была уничтожена ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны. Однако в ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили о том, что работы по ликвидации снаряда пройдут с 15−00 ч. до 16−00 ч. буквально за несколько минут до наступления трех часов дня.