Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эпичный взрыв с белым дымом напугал жителей ЖК «Колизей»

Волгоградцев, проживающих в ЖК «Колизей», не на шутку напугал сильный.

Волгоградцев, проживающих в ЖК «Колизей», не на шутку напугал сильный взрыв, раздавшийся со стороны Лысой горы. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, на месте взрыва образовался густой белый дым. Гуляющие на детской площадке дети школьного возраста после взрыва бросились врассыпную и спрятались в подъездах.

Как выяснилось, в Советском районе Волгограда была уничтожена ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны. Однако в ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили о том, что работы по ликвидации снаряда пройдут с 15−00 ч. до 16−00 ч. буквально за несколько минут до наступления трех часов дня.

Уничтожили боеприпас опытные пиротехники Донского спасательного центра.

Напомним, авиабомбу нашли в Советском районе Волгограда на днях при проведении земляных работ.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области (архив).

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше