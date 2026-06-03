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Нижегородская область получит деньги на покупку общественного транспорта

10,8 млрд рублей направят Волгоградской, Курской, Нижегородской и Саратовской областям.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородская область получит федеральные средства на обновление общественного транспорта. Деньги выделят в течение ближайших трех лет, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

10,8 млрд рублей направят из федерального бюджета Волгоградской, Курской, Нижегородской и Саратовской областям. Часть этих средств — более 5,5 млрд рублей — регионы получат уже в этом году.

Деньги можно будет потратить на закупкой новой отечественной техники и строительство необходимых инженерных объектов.

«Появление на дорогах современных автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов преображает города. Делает их удобнее для жизни. И наши граждане уже видят реальные изменения: расширяются маршрутные сети, сокращается время в пути, повышается комфорт для пассажиров. Улучшается и экологическая ситуация», — отметил Михаил Мишустин.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что трамвай № 27 будет курсировать по сокращенному маршруту в Нижнем Новгороде.