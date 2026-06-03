Нижегородская область получит деньги на покупку общественного транспорта

«Появление на дорогах современных автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов преображает города. Делает их удобнее для жизни. И наши граждане уже видят реальные изменения: расширяются маршрутные сети, сокращается время в пути, повышается комфорт для пассажиров. Улучшается и экологическая ситуация», — отметил Михаил Мишустин.