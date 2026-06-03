Будет громко: в Волгограде взорвут авиабомбу времен войны

Волгоград днем 3 июня 2026 содрогнётся от сильного грохота: в Советском районе города взорвут найденную ранее авиабомбу ФАБ-250 времён Великой Отечественной войны. Снаряд уничтожат в период с 15 до 16 часов, в МЧС заранее просят жителей города не паниковать при звуках взрыва. Эти работы будут безопасны для жителей.
— Просьба сохранять спокойствие, все меры безопасности будут соблюдены специалистами пиротехнического расчёта Донского спасательного центра, — обратились к жителям Волгограда в МЧС.
Специалисты накануне прибыли из Ростова-на-Дону. Напомним, на авиабомбу случайно наткнулись рабочие при проведении земляных работ в Советском районе.
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