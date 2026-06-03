В Челябинске откроют Академию хоккея «Красная машина»

Академия хоккея «Красная машина Юниор» — один из ведущих операторов в сфере хоккейной инфраструктуры и подготовки кадров в России. Организация управляет сетью хоккейных школ и академий, а также реализует образовательные программы для тренеров и специалистов. Сотрудничество с ней даст мощный импульс развитию хоккея на Южном Урале и поможет вырастить новое поколение талантливых спортсменов.