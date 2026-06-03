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В Челябинске откроют Академию хоккея «Красная машина»

Соглашение подписано на ПМЭФ‑2026.

Источник: 1obl.ru

Челябинская область и «Красная машина Юниор» объединяются для развития хоккея. На Петербургском международном экономическом форуме — 2026 состоялось знаковое событие: подписано соглашение о сотрудничестве между регионом и Академией хоккея. Документ скрепили подписями первый вице‑президент Федерации хоккея России, основатель детско‑юношеской спортивной школы «Красная машина Юниор» Роман Ротенберг и учредитель АНО «Академия хоккея “Красная машина Челябинск”» Азамат Байсакалов. Подписание соглашения прошло в присутствии губернатора Алексея Текслера, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинская область занимает особое место в структуре российского хоккея: регион представлен сразу двумя клубами в Континентальной хоккейной лиге — «Трактор» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск). У каждой команды есть молодежные коллективы в МХЛ и составы в Высшей хоккейной лиге.

Регион активно развивает хоккейную инфраструктуру. В Челябинске работает Академия хоккея «Трактор» — современный комплекс с двумя ледовыми площадками для юных спортсменов. В Магнитогорске ведется строительство Академии хоккея «Металлург».

Подписание соглашения с «Красной машиной Юниор» — следующий этап в развитии южноуральского хоккея. В рамках партнерства планируется:

  • внедрить передовые методики подготовки юных хоккеистов, разработанные экспертами академии; организовать обмен опытом между тренерскими штабами — это позволит повысить квалификацию местных специалистов и внедрить лучшие практики в тренировочный процесс;
  • реализовать совместные проекты для укрепления спортивного резерва российского хоккея; открыть Академию хоккея «Красная машина Челябинск», которая будет готовить будущих спортсменов 2015—2023 года рождения — самых юных любителей хоккея, которые только делают первые шаги в спорте.

В рамках ПМЭФ-2026 также прошла встреча главы региона Алексея Текслера с Романом Ротенбергом. Они обсудили текущее состояние хоккейной инфраструктуры Челябинской области, планы по развитию детско‑юношеского хоккея и конкретные шаги по реализации совместных проектов.

Академия хоккея «Красная машина Юниор» — один из ведущих операторов в сфере хоккейной инфраструктуры и подготовки кадров в России. Организация управляет сетью хоккейных школ и академий, а также реализует образовательные программы для тренеров и специалистов. Сотрудничество с ней даст мощный импульс развитию хоккея на Южном Урале и поможет вырастить новое поколение талантливых спортсменов.