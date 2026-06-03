Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет в Москве 4−7 июня 2026 года

Ну и куда же мы без котиков? Правильно, никуда! Тем более что с их помощью можно узнать много интересного про гены, эволюцию и современные биотехнологии. В своей новой книге генетики Павел Бородин и Любовь Малиновская предлагают посмотреть на домашних кошек не только как на героев мемов и хозяев человеческих квартир, но и как на один из самых интересных объектов для научных исследований. Авторы рассказывают, почему кошки бывают полосатыми, рыжими или бесшерстными, когда именно они стали домашними и что общего у наших любимцев с тиграми, гепардами и другими представителями семейства кошачьих. Но разговором об окрасах и происхождении дело не ограничивается: из книги вы также узнаете о том, как ученые расшифровывают кошачий геном, зачем вообще изучают кошек и почему в обозримом будущем могут появиться самые настоящие дизайнерские коты. В конце концов, если уж разбираться в сложных научных вопросах, то почему бы не сделать это с помощью котиков?