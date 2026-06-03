Концерн «Калашников» представил на ПМЭФ бронированный внедорожник «Комбат Б»

Бронемашина может быть транспортирована как в грузовых отсеках, так и на внешней подвеске транспортно-боевых самолетов Ми-8АМТШ и Ми-25 или в отсеках самолетов Ан-26, Ан-12, Ил-76 и Ан-124.
Бронированный корпус автомобиля выдерживает удары от взрыва мин, в том числе в районе моторного отсека. Кузов рассчитан на прямой таран и обеспечивает защиту от стрелкового оружия.
Специализированный автомобиль имеет ширину 2240 мм (по зеркалам), высоту 1790 мм и колесную базу 3000 мм. За ускорение отвечает 2,5-литровый турбодизель объемом 2,5 литра, мощностью до 150 л.с. Трансмиссия — 6-ступенчатая «механика», привод — полный с планетарным понижающим редуктором. Машина может взять на борт 550 кг и буксировать прицеп массой до 1,2 т. Максимальная скорость составляет 120 км/ч.