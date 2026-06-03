В Калининграде мошенники представляются сотрудниками Фонда капремонта

В Калининграде неизвестные все чаще представляются сотрудниками Фонда капремонта или подрядных организаций и пытаются провернуть мошеннические схемы. О то, что на это стали жаловаться местные жители, сообщает Фонд капитального ремонта Калининградской области.
В организации отмечает, что ФКР не создает чаты в мессенджерах и не требует от собственников никакого подтверждения через мессенджеры.
Жителей просят сохранять бдительность, никому и никогда не называть коды из СМС или мессенджеров, а информацию замене оборудования или заявках проверять только через официальные каналы связи с Фондом.
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