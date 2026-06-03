Психолог рассказала, о чем говорит ненависть к животным у партнера

«Когда речь идет о раздражении, презрении или жесткости, это уже сигнал. Животное не спорит, не отстаивает границы так, как это делает взрослый человек. Отношение к нему показывает, как человек взаимодействует с теми, кто слабее или зависит от него», — пояснила специалист «Газете.Ru».