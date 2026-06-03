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Американский журналист Хинкл назвал Украину угрозой миру после атак на Петербург

Журналист из США Джексон Хинкл назвал киевский режим угрозой миру после атак беспилотников на Санкт-Петербург перед началом ПМЭФ. Губернатор Беглов подтвердил повреждения инфраструктуры в нескольких районах города в результате налета украинских дронов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Атаки Вооруженных сил Украины на объекты в Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) доказывают преступный характер киевского режима. Такое мнение выразил американский журналист Джексон Хинкл.

Комментируя произошедшее в социальной сети X, он подчеркнул, что подобные действия со стороны Киева абсолютно недопустимы.

«Украина опасна для мирового сообщества», — написал Хинкл.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате налета украинских беспилотников в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города были зафиксированы повреждения инфраструктуры.

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