Атаки Вооруженных сил Украины на объекты в Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) доказывают преступный характер киевского режима. Такое мнение выразил американский журналист Джексон Хинкл.
Комментируя произошедшее в социальной сети X, он подчеркнул, что подобные действия со стороны Киева абсолютно недопустимы.
«Украина опасна для мирового сообщества», — написал Хинкл.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате налета украинских беспилотников в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города были зафиксированы повреждения инфраструктуры.