В Ростовской области стартовал купальный сезон

К приёму отдыхающих в Ростовской области уже готовы 76 задекларированных пляжей, из которых четыре — в донской столице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В течение лета инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) проведут многократные проверки всех пляжей на предмет соблюдения требований безопасности. За безопасностью отдыхающих будут следить более 200 профессиональных спасателей.
Ведомство рекомендует гражданам выбирать для отдыха только организованные пляжи, которые соответствуют установленным стандартам: оборудованы спасательными постами и пунктами медицинской помощи, а также имеют обследованное и очищенное водолазами дно.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше