В Борисове 28 дошкольников попали в инфекционную больницу — что говорят врачи

В Борисове почти 30 детей дошкольного возраста госпитализированы в инфекционное отделение центральной районной больницы, пишет БелТА.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что известно о состоянии детей в Борисове, попавших в больницу с признаками инфекционного заболевания.
Известно, что дошкольники попали в больницу в Борисове вечером 2 июня. Изначально было доставлено 27 детей дошкольного возраста. У всех пациентов наблюдались тошнота и рвота, как признаки инфекционного заболевания.
По словам главврача Борисовской ЦРБ Александра Дрозда, на 3 июня у всех детей наблюдалась положительная динамика в самочувствии, но из больницы их пока не выписывают.
— Лечение будет продолжено в условиях стационара. Все необходимые ресурсы для оказания медицинской помощи имеются в наличии, — прокомментировал главврач.
В свою очередь главный врач Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Тарасенко уточнил, что за сутки в больницу в Борисове обратился еще один пациент со схожими симптомами инфекции. Сейчас все 28 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.
Кроме того, в Борисове с вечера 2 июня работают специалисты зонального и областного центров гигиены и эпидемиологии для минимизации риска распространения острых кишечных инфекций среди населения.
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