В Борисове 28 дошкольников попали в инфекционную больницу — что говорят врачи

В свою очередь главный врач Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Тарасенко уточнил, что за сутки в больницу в Борисове обратился еще один пациент со схожими симптомами инфекции. Сейчас все 28 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.