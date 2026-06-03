В Светлом полицейские задержали 30-летнюю рецидивистку, обокравшую несколько магазинов

По предварительным данным, подозреваемая совершила кражи продуктов питания из трёх магазинов на общую сумму около 17 тысяч рублей. Кроме того, была установлена её причастность к хищению электронной техники стоимостью более 43 тысяч рублей из магазина на улице Горького. Похищенную технику злоумышленница продала, а вырученные деньги потратила по своему усмотрению.