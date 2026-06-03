В Светлом полицейские задержали 30-летнюю рецидивистку, обокравшую несколько магазинов

представителей торговых организаций о хищении товаров из магазинов. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к этим преступлениям 30-летней местной жительницы, ранее уже судимой за аналогичные деяния.
По предварительным данным, подозреваемая совершила кражи продуктов питания из трёх магазинов на общую сумму около 17 тысяч рублей. Кроме того, была установлена её причастность к хищению электронной техники стоимостью более 43 тысяч рублей из магазина на улице Горького. Похищенную технику злоумышленница продала, а вырученные деньги потратила по своему усмотрению.
Дознавателем ОМВД возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.