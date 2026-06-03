Директор пермского «Театра-Театра» будет участвовать в выборах в заксобрание

По словам руководителя реготделения «Партии пенсионеров» в Пермском крае Алексея Грибанова, о расстановке мест в выборной «тройке» говорить пока преждевременно, решение будет принято на конференции. Он добавил также, что господин Мухин «представляет новое поколение политиков, думающих о будущем».