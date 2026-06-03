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Директор пермского «Театра-Театра» будет участвовать в выборах в заксобрание

Руководитель пермского «Театра-Театра» Егор Мухин заявится на выборы в Заксобрание Прикамья от «Партии пенсионеров». Как сообщают источники издания Ura.ru, он займет вторую строчку в общекраевой «тройке» партии на выборах.

Источник: Коммерсантъ

Руководитель пермского «Театра-Театра» Егор Мухин заявится на выборы в Заксобрание Прикамья от «Партии пенсионеров». Как сообщают источники издания Ura.ru, он займет вторую строчку в общекраевой «тройке» партии на выборах.

По словам руководителя реготделения «Партии пенсионеров» в Пермском крае Алексея Грибанова, о расстановке мест в выборной «тройке» говорить пока преждевременно, решение будет принято на конференции. Он добавил также, что господин Мухин «представляет новое поколение политиков, думающих о будущем».

Егор Мухин родился в 1984 году. Он трудится исполнительным директором «Театра-Театра» с августа 2021 года, весной 2026 года назначен исполняющим обязанности художественного руководителя этого учреждения.