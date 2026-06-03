Обвиняемая в контрабанде 9 тонн кокаина белгородка признала вину

В основе дела лежат обстоятельства, произошедшие в 2018—2020 годах. Следствие считает, что в конце 2018-го госпожа Зубарева и некий гражданин Испании на территории России подобрали и наняли экипаж грузового судна Eser для следования под панамским флагом из Республики Панама в Королевство Марокко и участия в наркотрафике. По указанию жительницы Белгородской области у острова Ла-Тортуга в Боливарианской Республике Венесуэла экипаж принял на борт 8,7 т кокаина, после чего направился в порт назначения. На борту скончался человек, из-за чего контейнеровоз зашел в порт города Прая в Республике Кабо-Верде, где в конце января 2019 года вместе с членами экипажа был задержан местной полицией.