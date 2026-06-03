Где купить бензин в Крыму: запущена онлайн-карта

«На официальном сайте министерства топлива и энергетики Республики Крым обновлена интерактивная карта с актуальными данными о наличии топлива на АЗС основных субъектов топливного рынка республики», — написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Для удобства пользователей имеется возможность выбора марки автомобильного бензина и дизельного топлива, а также пропана и метана. При наличии топлива указаны варианты приобретения: за наличный расчет, по талонам или по топливным картам.
Данные интерактивной карты обновляются ежедневно, по мере поступления информации от нефтетрейдеров.
Ранее глава Крыма сообщил, что в регионе с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней. Аналогичная ситуация и в Севастополе. Эта проблема находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения.