Жители Прикамья увидят один из самых интенсивных метеорных потоков года

Один из самых интенсивных метеорных потоков года — Дневные Ариетиды — смогут увидеть жители Пермского края, сообщает эксперт в области астрономии ПНИПУ Евгений Бурмистров.
Пик ожидается 7 июня, когда в небе будет падать до 60 космических частиц в час. Этот звездопад называют «радиопотоком», потому что пик активности приходится на светлое время суток, и наблюдать его обычным способом сложно. Однако примерно за час до восхода Солнца, когда восточная часть неба ещё темна, самые яркие метеоры становятся заметны.
Астрономы до сих пор спорят о происхождении потока. Главные кандидаты — астероид 1566 Икар и комета 96P/Макхольца. Сейчас учёные склоняются к комете, так как она теряла вещество на протяжении как минимум 12 тысяч лет.
Лучшее время для наблюдения — за 40−45 минут до восхода Солнца. Смотреть нужно строго на восток, в сторону созвездия Овна. Особенно хорошо будут видны «грейзеры» — метеоры, которые летят почти горизонтально и медленно скользят по небу.
Кроме того, радиолюбители могут «услышать» звездопад: при пролёте метеора его ионизированный след отразит радиоволны — в приёмнике это будет слышно как щелчок или кратковременное усиление шума.
Напомним, астроном-любитель сфотографировал северное сияние в Перми.