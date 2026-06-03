Жители Прикамья увидят один из самых интенсивных метеорных потоков года

Пик ожидается 7 июня, когда в небе будет падать до 60 космических частиц в час. Этот звездопад называют «радиопотоком», потому что пик активности приходится на светлое время суток, и наблюдать его обычным способом сложно. Однако примерно за час до восхода Солнца, когда восточная часть неба ещё темна, самые яркие метеоры становятся заметны.