За товары с Чебурашкой нижегородский суд взыскал с продавца 113 тысяч рублей

В ходе разбирательства было установлено, что на интернет-площадке предлагались товары с признаками контрафактной продукции. На них использовалось обозначение, сходное с зарегистрированным товарным знаком, права на который принадлежат АО «Киностудия “Союзмультфильм”. Кроме того, на товарах было размещено изображение Чебурашки из мультфильма “Крокодил Гена”, права на использование которого находятся у ООО “Союзмультфильм”.