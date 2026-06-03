По России с любовью: экстрим, карнавал на озере и живая музыка на Алтае

Невероятной красоты природные ландшафты и целебные озера, археологические памятники и пасеки — планируя маршрут по Алтаю, вместить все в одну поездку просто невозможно. Но есть другой путь — выбрать самое интересное событие и всю программу построить вокруг него. Тем более что лето — пора фестивалей и спортивных стартов, идеальное время, чтобы отправиться за яркими впечатлениями и увидеть что-то неповторимое. Предлагаем несколько вариантов и напоминаем, что развивать путешествия по России помогает нацпроект «Туризм и гостеприимство».
Между горами и равнинами.
В России два Алтая, вернее, два региона с похожими названиями — Республика Алтай и Алтайский край. За одну поездку можно посетить оба — например, прилететь в Бийск или Барнаул в Алтайском крае, а оттуда отправиться в Республику Алтай.
Решая, на каком регионе сосредоточиться, стоит учитывать их различия. Республика Алтай отличается горным ландшафтом. Поэтому туризм здесь, как правило, активный: пешеходные, велосипедные, конные маршруты, а также программы, включающие осмотр археологических достопримечательностей. Алтайский край в основном равнинный и специализируется на более расслабленном отдыхе. Например, именно здесь находится известный курорт Белокуриха, где сосредоточено несколько комфортных санаториев.
Тест на выносливость.
22−24 июня близ села Акташ Улаганского района в Республике Алтай состоится Wild Siberia — первый в России экстремальный триатлон. «Железная» дистанция на 226 км проходит по очень живописным местам: стартуют участники заплывом в прекрасном, но очень холодном озере Чейбеккель. Велосипедная часть маршрута пролегает по Чуйскому тракту, а затем спортсмены совершат трейловый забег на Акташский ретранслятор и к Озеру горных духов.
Условия объективно непростые, так что каждому участнику необходим медицинский допуск к соревнованиям, а также группа поддержки из двух человек — они будут помогать и подстраховывать на дистанции. Например, температура воды в озере, которое нужно преодолеть на первом этапе, не больше 12 градусов. Транзитная зона от воды до велосипедного этапа — обычно короткий участок метров в 500, а здесь составляет 7 км, их придется преодолеть бегом. На велосипедной дистанции, как и на трейловой, серьезный набор высоты. К этому стоит добавить крайне переменчивую погоду в горах. На Wild Siberia в прошлом году, например, участников ждали и жара, и снегопад.
Первый в России экстремальный триатлон Wild Siberia состоится 22−24 июня близ села Акташ Улаганского района в Республике Алтай.
Посетить все те красивые места, по которым плывут, едут и бегут экстремалы-триатлонисты, может любой турист без всякой подготовки.
Озеро Чейбеккель находится в глубокой лощине и отличается ярким сине-изумрудным цветом. Его также называют Мертвым — раньше там не водилась рыба, с чем связано много поверий и легенд. На самом деле все объясняется просто: рыба не могла попасть в озеро из-за высоких перепадов речки Чибитки, которая в него впадает. А несколько лет назад озеро было искусственно зарыблено, так что теперь оно не мертвое. Находится Чейбеккель на 12 километре Улаганского тракта, рядом с дорогой.
Ледниковое озеро Горных духов (Дены-Дерь) расположено на высоте 2500 метров. Оно небольшое и очень прозрачное, при ясной погоде вода выглядит ярко-синей. Окружено озеро живописными валунами.
Ойраты, которые когда-то населяли эти места, верили, что в Дены-Дерь слетаются души тех, кто совершил в жизни какие-то злодейства и преступления. Считалось, что озеро не так-то просто найти, а тому, кто это сделал, придется сразиться со злыми духами. На самом деле добраться сюда несложно, но ехать стоит на джипе, а еще лучше — с экскурсией. Тем более что гиды обязательно расскажут много интересного об этих местах.
Семейный день в горах.
У Катуни, главной водной артерии горного Алтая, много красивых локаций. Их осмотр можно объединить с веселым однодневным «Фестивальным Турсибом», который проводят на берегу реки в Чемальском районе.
В этом году фестиваль на базе «Турсиб», которая находится в 75 км от Горно-Алтайска, состоится 18 августа. Вход свободный, главное — вовремя добраться. Веселье на открытом воздухе продлится с двух часов дня до половины одиннадцатого ночи. Развлечения рассчитаны на семейных туристов: для детей и взрослых традиционно готовят разные мастер-классы, игры и развлечения. Гвоздь программы — концерт этнической музыки.
На фудкорте гостям предложат местные вкусности — оромо (похожи на хинкали), баурсаки (жареные пирожки с начинкой или без), ханум (рулет с мясной начинкой), таежные десерты. Приобрести оригинальные вещи в качестве сувенира можно на ярмарке мастеров.
В самом селе Чемал в скалистом русле одноименной реки близ ее слияния с Катунью расположена Чемальская ГЭС -потоки воды с грохотом обрушиваются из водосбросов плотины. Отсюда к острову Патмос, где стоит скит Иоанна Богослова, ведет короткая «козья тропа» длиной около 1 км и подвесной мост — по пути можно сделать много красивых фото.
А в 7 км от села Чемал можно посмотреть на Кубу — так называется бурная и извилистая речка, которая протекает по дну живописного Арединского ущелья.
Небо зовет.
Из Уймонской долины открывается головокружительный вид на Теректинский и Катунский хребты, гору Белуху, реку Катунь и более мелкие, но не менее живописные горные реки. Неудивительно, что именно это место выбрали для проведения фестиваля «Небо Алтая». Когда в воздух поднимаются яркие воздушные шары, вид становится просто фантастическим.
Фестиваль пройдет с 21 по 25 августа — уже известно, что в небо поднимутся больше 30 воздушных шаров и больше 50 парапланеристов. Перед зрителями и участниками выступят более 20 музыкальных команд, артисты театра и кино. Здесь организуют арт-выставки и перформансы, фудкорт с локальными и фермерскими продуктами, блюда от ведущих сибирских рестораторов на любой вкус — обещают большой гриль, веганские и вегетарианские блюда и отдельное детское кафе. Для семей с детьми на все пять дней предусмотрена программа с играми, шоу и увлекательными развивающими занятиями. Будет также ярмарка местных товаров и экологическая программа, посвященная Алтаю. На празднике ожидают порядка 20 тысяч гостей.
Фестиваль проходит близ села Огнёвка — в 5 минутах езды от села Усть-Кокса, ближайшего крупного населенного пункта. От аэропорта Горно-Алтайска до него примерно 400 км, путь на машине займет 6−7 часов.
От порога до порога.
Еще одно яркое событие — фестиваль на бурной воде «Кубок Катуни — Ак-Талай Маргаан — Супермарафон-2026». Пройдет он 25−30 августа в Урочище Кур-Кечу.
Соревнования устраивают здесь с 2000 года, и ежегодно они собирают сильнейших спортсменов из России и других стран, а также множество зрителей. Мужские и женские команды участвуют в нескольких дисциплинах — спринте, параллельном спринте, слаломе и длинной гонке. Завершается фестиваль знаменитым 45-километровым супермарафоном через крутые пороги 4-й категории сложности. А затем проходит награждение победителей.
Ильгуменский порог находится в Онгудайском районе, в 7 км от ближайшего села Купчегень и в 246 км от Горно-Алтайска. А еще ближе к Купчегень — в 6 км от него — можно увидеть уникальный археологический комплекс Кур-Кечу — сотни древних каменных курганов и стел диаметром от 2 до 40 м раннескифского, пазырыкского периодов и эпохи Средневековья.
Карнавал на сапбордах.
Фестиваль-карнавал «САПряжение» предназначен для всех, у кого есть желание облачиться в самодельный костюм и проплыть в нем на сапе по озеру Большое Яровое. А при удачном стечении обстоятельств еще и получить приз за самый оригинальный наряд — новенький сапборд. Костюмированный заезд на сапбордах состоится 27 июня на пляже «Причал 42» в городе Яровое.
Скорость передвижения и умение управлять плавсредством значения не имеют. Участвовать можно и семейной командой — допускаются дети от 6 лет. Регистрация на фестиваль закроется 26 июня в 16:00. Зрители, которые наблюдают процессию персонажей на сап-бордах, получают не меньше удовольствия — для этого регистрироваться уже не надо.
Большое Яровое озеро известно благодаря своим целебным свойствам. Вода в нем насыщена солями и минералами, как в Сакском озере в Крыму и озере Тамбукан в Минводах. В Яровом три обустроенных пляжа протяженностью около 3 км. На одном из них, «Причале 22», устраивают вечеринки, лазерные шоу и концерты. Скатиться с горки и побороться с искусственными волнами можно в аквапарке «Лава» — самом большом открытом аквапарке Сибири.
Ближайший к Яровому аэропорт города Барнаула находится примерно в 400 км и 5−6 часах езды на машине. Из Барнаула, Томска, Новосибирска и Кемерова сюда также ездят рейсовые автобусы. Еще один вариант — доехать на «Степном экспрессе» от Барнаула до Славгорода (6 часов 20 минут), а затем еще 10 км — на автобусе или такси до Ярового.
Музыка на воде.
Музыкальный фестиваль «Шум Катуни» — веская причина оказаться в Горном Алтае, на берегу Катуни, 15 августа. Его проводят в Особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь».
Программа этого года пока неизвестна, но, судя по 2025 году, слушатели и зрители точно не будут разочарованы. Выступления музыкантов и групп шли весь день на четырех площадках, в программе участвовали более 40 исполнителей. Репертуар — от классики до рока и этно. Выступали популярные алтайские музыканты, а также гости из Барнаула, Новосибирска, Москвы и других городов. Атмосфера на фестивале расслабленная и неформальная — люди танцуют и подпевают любимым группам.
Также в программе были фитнес на воздухе, квесты, подвижные игры и турниры в настолки. На детской площадке аниматоры организовывали игры и развлечения для детей. В перерывах между музыкальными выступлениями разыгрывали подарки. Работали фудкорт и специальная фотозона. А вход на «Шум Катуни», который проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», бесплатный.
Совсем рядом с «Бирюзовой Катунью» находятся Тавдинские пещеры — уникальная система пещер и гротов, Камышлинский водопад, пасека, Парк деревянных скульптур и Парк Рериха. Их легко посетить самостоятельно, можно поехать с экскурсией.
А идеи для путешествий и готовые маршруты вы можете найти на Национальном туристическом портале «Путешествуем.рф». Ресурс развивается при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Меры и инструменты нацпроекта помогают сделать путешествия по России интересными, безопасными, доступными и комфортными. При поддержке нацпроекта строят новые курорты, отели и глэмпинги, организуют новые туристические маршруты и благоустраивают туристические объекты — от пляжей до центров городов.