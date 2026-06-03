По России с любовью: экстрим, карнавал на озере и живая музыка на Алтае

Условия объективно непростые, так что каждому участнику необходим медицинский допуск к соревнованиям, а также группа поддержки из двух человек — они будут помогать и подстраховывать на дистанции. Например, температура воды в озере, которое нужно преодолеть на первом этапе, не больше 12 градусов. Транзитная зона от воды до велосипедного этапа — обычно короткий участок метров в 500, а здесь составляет 7 км, их придется преодолеть бегом. На велосипедной дистанции, как и на трейловой, серьезный набор высоты. К этому стоит добавить крайне переменчивую погоду в горах. На Wild Siberia в прошлом году, например, участников ждали и жара, и снегопад.