В Ростове супругов из Дагестана осудили за финансовую поддержку нацбатальона

Фигуранты создали в интернете тематические каналы, где в 2024 году опубликовали объявление о сборе средств в сумме не менее $12,5 тыс. Вырученные деньги предназначались для закупки дронов для бойцов указанного нацбатальона, после чего были переданы участникам данного объединения.