Сбор за покупку билетов введут в нижегородских электричках

С 8 июня пассажиры пригородных поездов в Нижегородской области столкнутся с новым правилом: тем, кто решит купить билет уже после посадки в электричку на станциях с работающими кассами, придётся доплатить 50 рублей. Об этом уведомила пресс‑служба Волго‑Вятской пригородной пассажирской компании.
Важное уточнение: дополнительный сбор не будет применяться в следующих случаях:
если пассажир оформляет проезд в здании кассы на станции;
если билет приобретается через мобильное приложение компании.
Таким образом, плата в размере 50 рублей коснётся только тех, кто сознательно выбирает покупку билета непосредственно в поезде, хотя имеет возможность приобрести его заранее — в кассе или онлайн.
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