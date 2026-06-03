Сбор за покупку билетов введут в нижегородских электричках

С 8 июня пассажиры пригородных поездов в Нижегородской области столкнутся с новым правилом: тем, кто решит купить билет уже после посадки в электричку на станциях с работающими кассами, придётся доплатить 50 рублей. Об этом уведомила пресс‑служба Волго‑Вятской пригородной пассажирской компании.