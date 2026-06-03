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Сбор за покупку билетов введут в нижегородских электричках

Плата в размере 50 рублей коснётся только тех, кто сознательно выбирает покупку билета непосредственно в поезде, хотя имеет возможность приобрести его заранее — в кассе или онлайн.

С 8 июня пассажиры пригородных поездов в Нижегородской области столкнутся с новым правилом: тем, кто решит купить билет уже после посадки в электричку на станциях с работающими кассами, придётся доплатить 50 рублей. Об этом уведомила пресс‑служба Волго‑Вятской пригородной пассажирской компании.

Важное уточнение: дополнительный сбор не будет применяться в следующих случаях:

если пассажир оформляет проезд в здании кассы на станции;

если билет приобретается через мобильное приложение компании.

Таким образом, плата в размере 50 рублей коснётся только тех, кто сознательно выбирает покупку билета непосредственно в поезде, хотя имеет возможность приобрести его заранее — в кассе или онлайн.

Ранее детские железные дороги открыли в Нижнем Новгороде в День защиты детей.