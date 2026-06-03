Глава Городецкого округа Мудров высказался о замеченном БПЛА над плотиной

Глава Городецкого округа Нижегородской области Александр Мудров высказался о БПЛА над плотиной.
Чиновник рассказал, что в частной беседе ему рассказали о беспилотнике, который якобы заметили над плотиной. БПЛА не причинил вреда и скрылся в неизвестном направлении.
Александр Мудров заверил, что ситуация в небе находится под пристальным и круглосуточным надзором.
«Я, как глава округа, получаю сигналы обо всех случаях появления неопознанных летающих объектов. Смею заверить вас, что военные несут круглосуточное дежурство, лично несколько раз выезжал убедиться в этом», — написал Александр Мудров.
Глава округа посоветовал жителям региона сохранять спокойствие и здравый рассудок.
Напомним, дети осквернили памятник с БТР у администрации в Городце.