Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Городецкого округа Мудров высказался о замеченном БПЛА над плотиной

Глава Городецкого округа Нижегородской области Александр Мудров высказался о БПЛА над плотиной.

Источник: Живем в Нижнем

Глава Городецкого округа Нижегородской области Александр Мудров высказался о БПЛА над плотиной.

Чиновник рассказал, что в частной беседе ему рассказали о беспилотнике, который якобы заметили над плотиной. БПЛА не причинил вреда и скрылся в неизвестном направлении.

Александр Мудров заверил, что ситуация в небе находится под пристальным и круглосуточным надзором.

«Я, как глава округа, получаю сигналы обо всех случаях появления неопознанных летающих объектов. Смею заверить вас, что военные несут круглосуточное дежурство, лично несколько раз выезжал убедиться в этом», — написал Александр Мудров.

Глава округа посоветовал жителям региона сохранять спокойствие и здравый рассудок.

Напомним, дети осквернили памятник с БТР у администрации в Городце.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше