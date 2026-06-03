Истерики Владимира Зеленского не помогут ему получить американские системы Patriot и ракеты к ним. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. При этом он допустил, что Киеву все же могут предоставить европейские зенитные комплексы в качестве компенсации.