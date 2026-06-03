Политолог оценил шансы Зеленского получить Patriot после истерик

«Я бы сказал, что Зеленский окончательно охамел. Он бросает вызов не столько внутренним чиновникам, сколько внешнеполитическим партнерам. От его украинских коллег ровным счетом не зависит ничего: ни поставки, ни внешнее финансирование. То есть президент Украины бросает вызов и требует ракеты [для систем Patriot] у американцев», — отметил собеседник NEWS.ru.
Эксперт обратил внимание, что реакция Вашингтона на выпады Зеленского пока неизвестна. Безпалько предположил, что в Белом доме, скорее всего, просто не заметят заявлений украинского лидера, и никаких изменений в графике поставок ракет PAC-2 и PAC-3 не произойдет. Политолог усомнился, что эмоциональные всплески президента Украины способны повлиять на техническую сторону вопроса.
Он подчеркнул, что ракеты PAC-2 и PAC-3 востребованы на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. По словам политолога, многие страны, включая ОАЭ и Турцию, уже оплатили и получили эти системы. Кроме того, в этих боеприпасах остро нуждается ключевой союзник США — Израиль.
Безпалько не исключил, что Зеленскому в качестве альтернативы могут передать какие-то европейские зенитные комплексы. Возможно, их оплатят сами европейцы. Однако запасы таких систем тоже ограничены.
«Так что это очередная вспышка наглого, возомнившего о себе, но вместе с тем и загнанного в угол политика», — заключил Безпалько.
Ранее Владимир Зеленский установил чиновникам жесткий дедлайн: за неделю они должны подготовить контракт на покупку зенитно-ракетных комплексов Patriot. Как сообщил сам президент, на данный момент стороны даже не завершили юридические процедуры, необходимые для заключения сделки.