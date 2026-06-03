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Политолог оценил шансы Зеленского получить Patriot после истерик

Истерики Владимира Зеленского не помогут ему получить американские системы Patriot и ракеты к ним. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. При этом он допустил, что Киеву все же могут предоставить европейские зенитные комплексы в качестве компенсации.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Я бы сказал, что Зеленский окончательно охамел. Он бросает вызов не столько внутренним чиновникам, сколько внешнеполитическим партнерам. От его украинских коллег ровным счетом не зависит ничего: ни поставки, ни внешнее финансирование. То есть президент Украины бросает вызов и требует ракеты [для систем Patriot] у американцев», — отметил собеседник NEWS.ru.

Эксперт обратил внимание, что реакция Вашингтона на выпады Зеленского пока неизвестна. Безпалько предположил, что в Белом доме, скорее всего, просто не заметят заявлений украинского лидера, и никаких изменений в графике поставок ракет PAC-2 и PAC-3 не произойдет. Политолог усомнился, что эмоциональные всплески президента Украины способны повлиять на техническую сторону вопроса.

Он подчеркнул, что ракеты PAC-2 и PAC-3 востребованы на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. По словам политолога, многие страны, включая ОАЭ и Турцию, уже оплатили и получили эти системы. Кроме того, в этих боеприпасах остро нуждается ключевой союзник США — Израиль.

Безпалько не исключил, что Зеленскому в качестве альтернативы могут передать какие-то европейские зенитные комплексы. Возможно, их оплатят сами европейцы. Однако запасы таких систем тоже ограничены.

«Так что это очередная вспышка наглого, возомнившего о себе, но вместе с тем и загнанного в угол политика», — заключил Безпалько.

Ранее Владимир Зеленский установил чиновникам жесткий дедлайн: за неделю они должны подготовить контракт на покупку зенитно-ракетных комплексов Patriot. Как сообщил сам президент, на данный момент стороны даже не завершили юридические процедуры, необходимые для заключения сделки.