В перинатальный центр Мурманской области поступят 87 единиц медоборудования

Перинатальный центр Мурманского областного клинического многопрофильного центра получит 87 единиц медицинской техники по нацпроекту «Семья» в этом году. Поставка оборудования уже началась, сообщили в Министерстве здравоохранения Мурманской области.
В медучреждение поступит техника для детской реанимации и родовых отделений, аппаратура для отделения анестезиологии и реанимации женщин, а также для отделения выхаживания новорожденных. Будут поставлены современные УЗИ-аппараты, системы мониторинга и слежения за состоянием пациентов, дыхательная и наркозная аппаратура.
«Новое оборудование позволит повысить качество медицинской помощи в системе родовспоможения Мурманской области, внедрить современные медицинские технологии, а также улучшить результаты лечения и выхаживания новорожденных и женщин», — отметил главный внештатный специалист акушер-гинеколог министерства здравоохранения Мурманской области Александр Залесный.
Первая партия оборудования уже поступила. Это 3 открытые реанимационные системы для младенцев, а также аппаратура слежения за жизненными функциями новорожденных и взрослых пациентов. В настоящее время осуществляется приемка оборудования, проводится обучение персонала, ведется подготовка к вводу техники в эксплуатацию.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.